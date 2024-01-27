Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedavi gören çocuklara ziyaret İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışı yapılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Erdoğan, çocukların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, ailelere hastaneyi nasıl buldukları, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Hasta yakını aileler de doktorlar ve hastane yetkililerine teşekkür ederek İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sunulan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Çocuklarla sohbet etti

Şeker koması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ve tedavisi serviste devam eden Melike Sarıtaş isimli hastanın yakını da Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Doktorlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi, hepsinden Allah razı olsun. Buraya geldiğimizde şeker komasındaydı ama şükürler olsun normale döndü" ifadelerini kullandı.

Sol dizindeki iltihaplanma nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk da Erdoğan'ın, "Ayağın nasıl?" diye sorması üzerine, "Ayağım iyi, iyileşiyorum. Dikişlerim alınacakmış" yanıtını verdi.

Boy kısalığı tedavisi gören bir başta çocuk da Erdoğan'a kendini iyi hissettiğini anlatarak, "Ben Galatasaraylıyım. Hastaneden memnunum, güzel her şey" dedi.

Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ da eşlik etti.