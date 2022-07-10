Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya iadeiziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika turu kapsamında ziyaret edeceği Venezuela ile Türkiye arasında 54 iş birliği anlaşması yapılacak.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Maduro ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasındaki sağlam ilişkilere dikkat çekilen toplantıda, karşılıklı olarak pozitif ifadelere yer verildi.

Ticarette 3 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin yıl içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağını ve hedefin de 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'ndan iadeiziyaret

Erdoğan ise temmuz ayı sonunda yapacağı Latin Amerika turunda Venezuela'ya iadeiziyarette bulunacak.

Erdoğan ay sonuna Meksika, Arjantin ve Venezuela'yı ziyaret edecek.

54 iş birliği anlaşması

Bir buçuk ay sonra gerçekleşecek ikili görüşmede birçok konu ele alınacak. Bunların en önemlileri ise iş birliği anlaşmaları.

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasında üzerinde istişareler yürütülen 54 farklı iş birliği anlaşması imzalanacak.

Hazirandaki 3 anlaşma

Haziranda Ankara'da gerçekleşen görüşmede 3 anlaşma imzalanmıştı.

Buna göre "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı", "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve iki ülke Merkez Bankaları arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imza altına alınmıştı.