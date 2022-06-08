Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Yunanistan’da 9 askeri üssü olduğuna dikkat çekerek 'Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Kusura bakmasınlar biz bunları yemeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Erdoğan, 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik tutumu' ile ilgili bir soruya NATO'nun geçmişte Yunanistana'da aynı tutumları sergilediğini belirterek şu yanıtı verdi:

Ciddi manada Yunanistan'a silah desteği var

"NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan'la, Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz. İşte buyrun Yunanistan NATO'dan çıktı, girişine bizden öncekiler yol verdi. Fransa tekrar girdi. Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyon Avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki VİDEO

"Kusura bakmasınlar biz şahsiyetli siyasetten yanayız"

Aynı şekilde Amerika'nın desteği var. Kime karşı? Geçenlerde benimle yaptığı yemekli çalışma görüşmesinde biz artık aramıza başkalarını sokmayalım, ikimiz bütün görüşmeleri yapalım, üçüncü ülkeler aramızda olmasın demesine rağmen, görüşmemizden 2-3 hafta sonra Amerika'da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamış gibi orada maalesef Türkiye'nin menfaatları aleyhinde konuşmalar yaptı. Davos'ta benzer şeyleri yaptı. Kusura bakmasınlar biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz." ifadelerini kullandı.