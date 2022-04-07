Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir marketlere denetim talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, KDV indirimlerinin zincir marketlerde uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi ve raporlanması talimatını verdi.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tedarik zinciri krizine Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte başlayan enerji krizi eklendi.

Art arda gelen bu iki etken tüm piyasaları derinden etkiledi.

Türkiye'de kur dalgalanmalarının etkilerinin de eklenmesiyle etiketlerde son dönemde vatandaşın belini bükecek yükselişler yaşandı.

FİYAT ARTIŞLARI HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE

Tüm bu gelişmeler hükümetin gündeminde.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve gıdadaki fiyat artışları oldu.

GELEN ŞİKAYETLER İLETİLDİ

Toplantıda, bazı MKYK üyeleri, gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla ilgili sahadan gelen şikayetleri iletti.

"MARKETLERDE DENETİM ARTMALI"

Bunun üzerine Erdoğan "Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Özellikle zincir marketlerde denetimler artmalı. KDV indirimlerini takip edip sonuçlar raporlanmalı" diye konuştu.