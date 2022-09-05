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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turuna çıkıyor
- 05.09.2022 - 20:44
- Güncelleme : 05.09.2022 - 21:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ağırlık verdiği diplomasi trafiğine Balkanlar'da devam edecek.
AA'nın haberine göre Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İlişkiler tüm boyutları ile ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, üç ülkeyle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı görüşmelerde, Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Hırvatistan'da açılışa katılacak
Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak.