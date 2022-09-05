Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaret turu yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ağırlık verdiği diplomasi trafiğine Balkanlar'da devam edecek.

AA'nın haberine göre Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İlişkiler tüm boyutları ile ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, üç ülkeyle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı görüşmelerde, Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Hırvatistan'da açılışa katılacak

Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak.