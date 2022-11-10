Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanı adayı iken Beyoğlu'nda hayat kadınlarını ziyaretini anlattığı video, Adem Metan'ı duygulandırdı.

Yaptığı yayınlar ve röportajlarla adından söz ettiren gazeteci Adem Metan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı adayı olduğu dönemde, Beyoğlu'nun arka sokaklarında girdiği bir genelevde hayat kadınlarıyla diyaloğunu dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

Genelev kadınlarına "Sizi kurtarmak istiyoruz" dedi

Yalçın Özer'in arşivinden çıkan görüntülerde 1989 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim çalışması için gittiği bir otelde karşılaştığı hayat kadınlarıyla aralarında geçen konuşma dinleyen herkes gözyaşlarına boğuluyor. Erdoğan, yaşadığı bu olayı 1992 Yerel Ara Seçim çalışması sırasında Sarıyer'de anlatıyor.

Erdoğan, hayat kadınlarına “Biz sizi içine düştüğünüz karanlık dünyadan kurtarmak istiyoruz. Oyunuzu, gönlünüzü, desteğinizi istiyorum” diye sesleniyor.

Bara da meyhaneye de gitti

Erdoğan’ın genelev ziyareti ilk değildi. 5 yıl sonraki seçimde de gitti. Sadece oraya değil, meyhaneye de, birahaneye de gitmiş, içki masalarına da oturmuştu. Hatta Refah Partisi’ne ikna olan kadınlardan bazıları seçim çalışmalarına katılıp, partiye oy istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyoğlu'nda hayat kadınlarıyla anısı VİDEO