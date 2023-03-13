Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukla sohbeti yürekleri ısıttı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay Antakya'da depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çocuğun gösterdiği ilgi yüzleri gülümsetti.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi derinden etkiledi.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretlerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem felaketi ile sarsılan illere ziyaretlerini Hatay ile sürdürdü.

Yürekleri ısıtan sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan gelen konteynerlerden kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde de incelemelerde bulundu.

Erdoğan'ın depremzede çocuklarla sohbeti yürekleri ısıttı.

Cumhurbaşkanı'na, "Sana 'Tayyip dede' diyeceğiz" ifadelerini kullanan çocuk, "Sizi çok seviyoruz biz çünkü televizyonda gördük" diye konuştu.