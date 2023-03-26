Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HÜDA-PAR'la ilgili çarpıtılan açıklaması Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HÜDA PAR’lı bir grubun iki kişiyi öldürdüğünü söylediği iddiası, HDP'lilerin 2 kişiyi katlettiği gerçeğiyle çürütüldü.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin atmosferine hazırlanıyor.

Ancak seçim arefesinde, daha önce de olduğu gibi kara propaganda, bilgi kirliliği ile basında ve sosyal medyada üretilen yalan-gerçek dışı içerikler servis ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini çarpıttılar

Sosyal medyada paylaşılan son yalan: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HÜDA PAR’lı bir grubun iki kişiyi öldürdüğünü söylediği iddia edildi.



Ancak, iddiaların aksine, görüntülerin 2 Haziran 2015 tarihinde Show TV’de Melih Altınok'un sunduğu Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel adlı programdan olduğu tespit edildi.

Erdoğan'ın bahsi geçen konuşması şöyle:

Neymiş 200 tane aydın, ne aydını ya bunlar karanlık. Düşünebiliyor musunuz? 6, 7 ve 8 Ekim’de bütün Kürt vatandaşlarımızı sokağa davet eden kim? Malum partinin eş başkanı. 50’ye kadar orada vatandaş öldü değil mi? Kim bu ölenler? Kürtler. Öldüren? Yine Kürtler. Peki, nasıl oluyor da bu adam. bu aydınım diye geçinenler tarafından desteklenebiliyor? HÜDA-PAR meselesi, geliyorlar tarıyorlar ve iki kişiyi orada öldürüyorlar. Bunu neyle izah edecekler? Hani siyaset, hani seçim kampanyası gayet sakin geçecekti.

Olayın geçmişi

6-8 Ekim olayları sırasında, Şırnak'ın İdil ilçesi Kozluca köyünde, HDP İdil İlçe Örgütü yöneticileri seçim çalışması yapmak adına Kozluca köyüne gitti. HÜDA PAR’lı başka bir grup ise HDP heyetini köye almak istemedi. Çıkan tartışma bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüşürken, çatışmada iki HÜDA PAR'lı kişi hayatını kaybetti.

Demirtaş ne demişti

Dönemin HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: