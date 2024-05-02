Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin tüm detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiği ifade edilirken salonda bulunan tekli koltuğun boş olması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da yer aldı.

Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin 'Gururla' özel serisine ait olan 'Cumhuriyet Ateşi' objesi ile Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye ederken Erdoğan'ın Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye ettiği öğrenildi.

Erdoğan iade-i ziyaret yapacak

AK Parti ve CHP'den yapılan açıklamalarda görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtildi.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Özel, "Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirten Erdoğan'ın uygun bir zamanda iade-i ziyaret yapacağını söyledi.

Tek koltuk neden boştu?

Görüşme sırasında salonda bulunan tekli koltuğun boş olması sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, görüşmeyi AK Parti’de yaparak Özel'e 'eşit ilişki' jesti yaptı.

Protokol gereği Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak orta koltukta oturdu.

Boştaki koltuk ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini temsil ediyor.