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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığında Murat Kurum kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığında Murat Kurum kazandı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu Murat Kurum aldı.