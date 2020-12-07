Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2021'de ekonominin 5,8 büyümesi hedefleniyor

2021 bütçe görüşmeleri öncesi Meclis'te açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelecek yıl ekonomide 5,8'lik büyüme hedefi belirlendiğini açıkladı.

2021 yılı bütçe görüşmeleri bugün itibarıyla başladı.

12 gün boyunca aralıksız sürecek görüşmeler için TBMM Genel Kurul üyeleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi.

5,8 ORANINDA BÜYÜME HEDEFİ

Bütçeye ve ekonomiye ilişkin açıklamalar yapan Oktay, "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz." dedi.

"ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİRİLMESİ TEMEL HEDEFLERİMİZDENDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." ifadelerini kullandı.

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SEYAHATLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Havalimanı ile ilgili "2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir." dedi.

DESTEK TUTARI 562 MİLYAR LİRAYA ULAŞMIŞTIR

Oktay, "Kasım ayı itibarıyla koronavirüs salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

KADINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA YÜZDE 19,8 BÜTÇE ARTIRIMI

2021 yılında kadınlara yönelik çalışmalar için bütçede önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Oktay, "Kadına yönelik çalışmalarda 2021 yılı için bütçemizi yüzde 19,8 artırdık." açıklamalarını yaparak, kadına yönelik çalışmalara daha fazla kaynak harcanacağını belirtti.