Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iki yıl geride kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle başlayan yeni süreçte görevdeki ikinci yılını geride bıraktı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinin üçüncü yılına girecek. Koronavirüs salgını sürecinde alınan yurt içi ve yurt dışı temaslarda tedbirli davranan Erdoğan, bu süreçteki temaslarını video konferans yoluyla gerçekleştirdi.

YURT DIŞI ZİYARETLERİ

Yurt dışı temaslara önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin ikinci yılında 3 kere Rusya'ya, 2 kere ABD ve Azerbaycan olmak üzere 24 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

Japonya, Çin, Bosna Hersek, Rusya, ABD, Sırbistan, Azerbaycan, Macaristan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Almanya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan ve Belçika ülkelerine ziyarette bulunan Erdoğan, bu ülkelerin birçoğunda uluslararası toplantılara iştirak ederken, bazı ülkelerde de Türk toplumu ile bir araya geldi.

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Bu yıl Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve süresince 10 lider ile ikili görüşme sağladı.

Osaka'da gerçekleştirilen zirvenin ardından Kyoto şehrine geçen Erdoğan, burada "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti, "Ara Güler Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

"Türk Toplumuyla Buluşma Programı" kapsamında Nagoya'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlara seslenen Erdoğan, Japonya ziyaretinin son durağı olan Tokyo'da Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

BM 74. GENEL KURULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne 21-25 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyarette çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirirken, ülkedeki bazı kurum ve kuruluş temsilcilerini de kabul etti.

BM 74. Genel Kurulu'na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yapan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir de çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye ziyarette bulunduğu sırada ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da da Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Birleşik Krallık'ta açılan Cambridge Camii'nin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

RUSYA ZİYARETLERİ

İlk ziyareti 27 Ağustos'ta olmak üzere Rusya'yı üç kere ziyaret eden Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Erdoğan, Rusya'ya ikinci çalışma ziyaretini Putin'in daveti üzerine 22 Ekim 2019 tarihinde yaptı.

Ortak basın toplantısı ile Soçi kentindeki görüşmenin esas konularını aktaran Erdoğan, Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attıklarını ifade etti.

Rusya ile gerçekleşen son ziyaret, 5 Mart tarihinde Kremlin Sarayı'nda yapıldı.

SIRBİSTAN'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ

7-8 Ekim 2019'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine Sırbistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

Ziyaretin ikinci gününde Erdoğan, Vuçiç, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp Üye Milorad Dodik'in katılımıyla Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ziyaretinin son durağında ise yapımı tamamlanan Türk yatırımlarının toplu açılış töreni ile Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki otoyolun temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı.

AZERBAYCAN ZİYARETLERİ

Azerbaycan'a ilk ziyaretini "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Ekim 2019'da yapan Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

15 Ekim'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yapan Erdoğan, Azerbaycan temasları kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı dolayısıyla 25 Şubat'ta Azerbaycan'a bir resmi ziyaret daha gerçekleştirdi.

KÜRESEL MÜLTECİ FORMUNA İŞTİRAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 16-17 Aralık'ta İsviçre'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Cenevre'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıl Dönümü" etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş başkan olarak katıldığı İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu'nda konuşma da yaptı.

KUALA LUMPUR ZİRVESİ

18-19 Aralık'ta Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, programı kapsamında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına alındı.

Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüşmesinin ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşma yaptı.

ALMANYA'DA LİBYA ZİRVESİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere, 19 Ocak 2020'de Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

AĞIRLANAN KONUKLAR

Yurt dışı temaslarının yanında birçok başkanı da Türkiye'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Suriye konulu üçlü zirveye katılmak üzere geldikleri Ankara'da konuk etti.

TÜRKAKIM PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Ocak'ta da TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i konuk etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çekya Başbakanı Andrej Babis, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı da yıl içinde beş defa kabul etti.

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

Yüz yüze görüşmelerin yanında telefon diplomasisine de ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1 yıl içerisinde devlet, hükümet ve bazı kurum başkanlarıyla toplam 217 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Merkel ile 18 telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 17, ABD Başkanı Trump ile 15, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 10, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 8 defa görüştü.

ULUSLARARASI TOPLANTILARA VİDEOKONFERANSLA KATILIM

Koronavirüs salgının ardından videokonferans temaslarına yoğunluk veren Erdoğan, ilk olarak 17 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Almanya-Birleşik Krallık-Fransa arasında Dörtlü Zirve'ye katılım sağladı.

26 Mart'ta Riyad'da düzenlenen G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne de videokonferans ile iştirak etti.

Bakü'de 10 Nisan'da yapılan Türk Konseyi Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne de videokonferans ile iştirak eden Erdoğan, 4 Mayıs'taki AB Komisyonu ve bazı ortakları tarafından düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Taahhüt Etkinliği" ile İngiltere'de düzenlenen "Küresel Aşı Zirvesi" ne video kayıt göndermek suretiyle katılım sağladı.

YURT İÇİNDE 16 İLİ ZİYARET

Yıl içerisinde çeşitli illere ziyaretler de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 16 ile uğradı.

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılmak üzere 4 Ağustos'ta Bursa ile ziyaretlerine başlayan Erdoğan, İzmir'e 2 defa olmak üzere Artvin, Rize, Trabzon, Muş, Bitlis, Konya, Sivas, Eskişehir, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Edirne, Kocaeli ve Kahramanmaraş'a gitti.

Yurtiçi ziyaretlerinin bazılarında Türkiye için önemli olan projelerin açılış ve tanıtımları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım'da ziyaret ettiği Edirne'de İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Gaharia, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.





TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ TANITTI

27 Aralık'ta Kocaeli'ye ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'na iştirak ederek, toplantının ardından tanıtımı yapılan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.