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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
- AA
- 31.05.2021 - 05:47
Cumhurbaşkanlığı toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Toplantıda koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli yer tutan konuları görüşülecek.
FAHRETTİN KOCA SUNUM YAPACAK
Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs ile mücadele konusunda sunum yapması beklenirken, tedbirlerin durumu ele alınacak.
Koronavirüs ile mücadelenin en önemli unsuru olan aşılama programı da kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi olacağı öngörülüyor.
TELAFİ EĞİTİM KONUSU GÜNDEMDE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının nasıl yürütüleceğinin de ele alınması bekleniyor.
ERDOĞAN KADEMELİ NORMALLEŞME PLANINI AÇIKLAYACAK
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kademeli normalleşme planın 1 Haziran’dan itibaren nasıl uygulanacağının açıklanması öngörülüyor.
Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.