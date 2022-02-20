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    Davut Güloğlu, Fatih Erbakan’ın danışmanı oldu

    Karadeniz müziğinin ünlü ismi Davut Güloğlu'nun, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın sanat ve kültür danışmanı olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 17:25
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    Davut Güloğlu, Fatih Erbakan’ın danışmanı oldu

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın son dönemde özellikle koronavirüs aşılarına karşı yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti.

    Erbakan'ın aşı karşıtı açıklamalarının yanında siyasete beraber devam ettiği isimler de dikkat çekiyor.

    ERBAKAN'IN SANAT DANIŞMANI OLDU

    Erbakan son olarak Davut Güloğlu'nu danışmanı yaptı.

    Karadeniz müziğinin sevilen ismi Güloğlu, bir süredir parti organizasyonlarında boy gösteriyordu.

    Güloğlu'nun ismi partinin resmi web adresinde, genel başkan danışmanları bölümüne de eklendi.

    Ünlü şarkıcı sanat ve kültür danışmanı olarak partide görev yapacak.

    Davut Güloğlu, Fatih Erbakan’ın danışmanı oldu #1

    Davut Güloğlu, Fatih Erbakan’ın danışmanı oldu #2


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