Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

6'lı masa toplantısı öncesinde Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin gündeminde yaklaşan seçimler var.

6'lı masa etrafında toplanan muhalefette ise son dönemde zirve yapan adaylık tartışmaları gölgesinde en kritik 6'lı amsa toplantısı yapılacak.

Ocak ayında aday isminin açıklanması beklenirken liderler bir araya gelecek.

Davutoğlu'nun liderler turu

Her toplantı öncesinde ev sahibi lider, gündem belirlemek için diğer liderlere ziyaretlerde bulunuyor.

Gelecek toplantıya ev sahipliği yapacak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da liderler turuna devam ediyor.

Davutoğlu bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Davutoğlu buradan Akşener ile görüştükten sonra ayrılarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmelere ilişkin açıklama yapılmadı.