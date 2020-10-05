Davutoğlu: Bizim kadar açık, mert muhalefet yapan yok

Davutoğlu: Bizim kadar açık, mert muhalefet yapan yok

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, iktidara karşı en etkili muhalefeti kendilerinin yaptığını savundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

"BİZİM KADAR AÇIK VE MERT MUHALEFET YOK"

AK Parti'ye yönelik en güçlü muhalefeti kendilerinin yaptığını belirten Davtoğlu, şunları söyledi:

"Son 1 yıla baksınlar. Bizim kadar açık, mert muhalefet yapan yoktur."

"BU İKTİDAR, 2023'E KALMAYACAK"

Erken seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, "Bu ittifakın çatlama temayülü çok yüksek. 2023'e kalmayacak. Eğer bir iktidar, kişi başı milli geliri 8 bin 400 dolara düşürmüşse, erken seçimin kaderini ne Bahçeli belirler ne de Erdoğan." dedi.

Davutoğlu: Bizim kadar açık, mert muhalefet yapan yok-Video

"SİYASAL İSLAM DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Siyasal İslam kavramının yanlış bir ifade olduğunu savunan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi İslam diye bir kavram yoktur. Bunu kabul etmiyorum. Siyasetle dini yan yana hiç kullanmadım ben. Siyasi Hristiyanlık, siyasi Hristiyanlık yoksa, siyasi İslam da yoktur. Bir insan, dindarlığını sürekli göstermeye çalışıyorsa, dindar değildir."

