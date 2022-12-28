Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili "Gerekirse ikisiyle de bu gece görüşürüm, bu masa iki liderle kurulmadı" dedi.

2023 seçimlerine 6 aydan kısa bir süre kala muhalefet partilerinin bir araya geldiği 6'lı masadan hala bir aday çıkmış değil.

Bu durum muhalif seçmende ümitleri tüketirken, 6'lı masada da aday yarışı hız kazanmış durumda.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanında duran bir görüntü verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki ismin de görevlerine odaklanmalarına değinerek, kendini ön plana çıkarıyor.

Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesi

6'lı masada bu aday gerilimi sürerken, dün Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında, "aramızda bir sorun yok" çerçeveli bir görüşme yaşandı.

Bu görüşmenin ardından Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı programda Kübra Par'ın ve konuklarının sorularını yanıtladı.

"Hiçbir 2 liderin veya 3 liderin bu masayı tek başına dağıtma hakkı yok"

Par'ın, "Bu masadan bu akşam bir uzlaşı çıkmadı diyelim, ne yapacak o zaman 6'lı masa?" sorusunu Davutoğlu, "Yarın sabah saat 10 uçağıyla Ankara'ya gidiyorum. Sayın Akşener ile hemen görüşürüm. Ve şunu derim '6'lı masayı beraber kurduk, hiçbir 2 liderin veya 3 liderin bu masayı tek başlarına dağıtma hakları yok' derim." şeklinde cevapladı.

Davutoğlu: İki liderin bu masayı dağıtmaya hakkı yok - Video

"Varsa bir sıkıntı konuşalım"

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Gerekirse bu gece giderim neredelerse, birlikte bir masa kurduk, bu masayı korumak bizim asli görevimiz. Birlikte bir yola çıktık. Varsa bir sıkıntı konuşalım, tartışalım. Hatta yüksek sesle tartışalım. Beni dinleyeceklerini düşünüyorum. Bu masa bizim ortak ürünümüz.





"Umudu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok"

Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Akşener bu masayı oluşturup buyrun gelin demedi, biz oluşturup gelin de demedik, hepimiz birlikte yaptık. Bir yıllık bir emek vermişiz buna biz. En önemlisi toplumda bir umut oluşturmuşuz. Bu umudu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok.

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