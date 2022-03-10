Davutoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinden rahatsız

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretini bahane ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

Türkiye ile İsrail arasında uzun bir zamandır gergin süren diplomatik ilişkiler, 14 yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un ziyareti ile yumuşama sürecine girdi.

Yıllardır Arap dünyası ile arası bozuk olan İsrail'in ilişkilerini bu ülkelerle yeniden düzelmeye başlamasının ardından, İsrail ile Türkiye arasında da süren diplomatik kopukluk ortadan kaldırılmış oldu.

DAVUTOĞLU, İSRAİL İLE NORMALLEŞME'Yİ SEVMEDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretini kendi ittifakları ve Erbakan üzerinden eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Şubat'ta 6 partinin yaptığı deklarasyona yönelik eleştirisine dikkat çeken Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Yalvar yakar İsrail Cumhurbaşkanını Türkiye’ye getiren Sn. Erdoğan, bizi yine 28 Şubat ittifakı olmakla itham etmiş. Biz de ona 28 Şubat'ın savunan adamı Prof. Dr Necmettin Erbakan hocanın ifadesi ile cevap verelim: “Hadi ordan!”"