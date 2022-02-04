Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun hem Kovid-19 hastalığını atlatmasından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunmak hem de son gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere kendisine ziyarette bulunduğunu söyledi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Davutoğlu ise Kovid-19 hastalığını atlatan Karamollaoğlu'na bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, salgının bir an önce son bulmasını temenni etti.

Türkiye'nin çok kritik bir eşikte olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Son açıklanan enflasyon rakamları dahi, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip bir ülke olarak Türkiye'yi ekonomik krizlerle karşı karşıya kalması bağlamında nereye getirdiğini ortaya koyuyor. Yüzde 48,69 tüketici, yüzde 93,53 üretici enflasyonu rakamları, 2001'den bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar" dedi.

MUHALEFET OLARAK ÜZERLERİNE DÜŞEN SORUMLULUKLARIN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili iktidarın yaptıkları, muhalefetin yapmadıklarıyla sorumlu olduğunu kaydeden Davutoğlu, muhalefet olarak üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde olduklarını söyledi. Karamollaoğlu ile görüşmelerine değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün ele aldığımız konular arasında, parlamenter sistem üzerine yapılan genel başkan yardımcılarımızın, 6 partinin yürüttüğü çalışma vardı. Bundan sonra bu konularda ve bu partiler arasındaki iş birliği bağlamında nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunduk. Artık Türkiye'de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme dönemindeyiz. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak bunun bilincindeyiz. Türkiye'nin bu dar boğazdan çıkışı için elimizden geleni yapmaya kararlıyız."