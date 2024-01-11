DEM Parti'den CHP ile iş birliği açıklaması: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP ile batıda hangi illerde ortak aday belirleyeceklerinin çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduktan sonra ziyaret ettiği DEM Parti'den bugün iadeiziyaret geldi.

Özel, CHP Genel Merkezi'ne gelen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul etti.

Konuklarını kırmızı halılarla karşılayan Özel ve misafirleri, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

İki parti arasıda beklenen yerel seçim ittifakına ilişkin önemli açıklamar yapıldı.

Tuncer Bakırhan, iki partinin batı illerinde adayların belirlenmesi, hangi şehirlerde iş birliğine yapılacağı konuları için çalışmalara başlayacağını söyledi.

"Kayyum uygulamasının son bulmasını istiyoruz"

Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Çözülmemiş bir Kürt sorunu var. Bölgede ikili bir hukuk uygulanıyor. Haklarımızın iradesine kayyum atanıyor. Bu kayyumlar sadece Kürtlerin sorunu değil, Türkiye'de kendine demokrat diyen hem siyasi partilerin hem de kişilerin temel sorunudur. Kayyum uygulamasının son bulmasını istiyoruz.

"Yöneticilerin seçimi için hassas olacağız"

Batıda yerel seçimlerde adayların belirlenmesini de dikkatle izliyoruz. Kent uzlaşısı çerçevesinde demokrat halkçı belediyeciliği esas alan yöneticilerin seçimi için hassas olacağız.

"Hangi şehirlerde iş birliği olacak arkadaşlar çalışacak"

İş birliği, güç birliği seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri oldukları konusunda bir çalışma yürütecekler."