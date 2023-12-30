DEM Parti'den CHP'ye: Amacımız muhalefete yancılık yapmak değil

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.

31 Mart'ta yapılacak seçim öncesine siyaset gündeminde ittifaklar, yerel iş birlikleri var.

Bu kapsamda İyi Parti ile istediği ittifakı bulamayan CHP'de direksiyon DEM Parti'ye çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olumlu mesajlarına karşılık, genel seçimlerdeki gibi gizli kapılar arkasında değil kameralar önünde konuşmak istediklerini söyleyen DEM Partililer şartlarını ortaya koyuyor.

CHP'nin yerelde iş birliği konusunda kararını beklediği DEM Parti'den yeni bir "yancılık" çıkışı geldi.

Alman sermayeli DW Türkçe'ye konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Amacımız muhalefete yancılık yapmak değil"

Bakırhan, koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini belirterek, muhalefete yancılık yapamayacaklarını söyledi.

Bakırhan, şu ifadelerini kullandı:

Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz.



Kötüler arasındaki bir seçimde taraf olmayacağız, kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil.