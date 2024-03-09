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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek kritik yerel seçimlere hazırlanıyor.

Milyonlarca seçmen, belediye başkanlarından ilçe meclis üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Muhalefet partilerinde de ittifak süreci devam ediyor.

CHP ve terör örgütü PKK'nın sözcüsü DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifak, İstanbul seçimleri açısından gündemdeki yerini koruyor.



CHP’nin ortağı konumundaki DEM Parti'den ise terörü ve terör örgütlerini aklayan açıklamalar geliyor.



"PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor"

KRT TV'ye katılan DEM Parti’nin İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, canlı yayında tepki çeken açıklamalar yaptı.

Terör örgütü PYD'yi aklamaya çalışan Beştaş, tutuklu eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 2015 yılında sarfettiği, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz." sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bu AK Parti'nin teaser yaptığı, yıllarca televizyonlarda gösterdiği bir vaka. Bunu iktidar medyası sürekli ısıtıyor. Buna ne cevap verebilirim. Biz sırtımızı halka dayıyoruz. Açıklamalar speküle ediliyor. Önü ve arkası kesiliyor ve başka bir şey oluyor. PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı"