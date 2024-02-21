DEM Partili ve CHP'li vekiller Kürtçe konuşurken mikrofon kesildi DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'ın Genel Kurul'da yerinden Kürtçe konuşması üzerine 2 kez mikrofonu kapandı. Benzer durum CHP'li Türkan Elçi Kürtçe konuşurken de yaşandı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir kez daha Kürtçe tartışmalarına sahne oldu.



TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Uluslararası Ana Dili" günü münasebetiyle bazı milletvekilleri söz aldı..

DEM ve CHP'li vekiller Kürtçe konuştu

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Kürtçe konuşunca ortalık karıştı..

Konuşmaları yarıda kalan vekiller TBMM Başkanvekili Celal Adan'a tepki gösterdi.

Celal Adan'dan "Türkçe" uyarısı

Adan ise Anayasa'yı hatırlatarak konuşmaların Türkçe yapılması gerektiğini aksi durumda içtüzük uyarınca mikrofonun kapandığını söyledi.

Adan, milletvekillerinden bu hususa dikkat etmelerini istedi.

Sezai Temelli: "Mikrofon kapatma, söz hakkını gasbıdır"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de bugünün uluslararası ana dili günü olduğunu, bunun kutlamasını herkesin kendi ana dilinde yapması gerektiğini söyledi. Temelli, "Biz ana dilimizde selamlama yapacağız. Buna yönelik bu mikrofon kapatma, bir kere, bir söz hakkının gasbıdır." dedi.

Leyla Şahin Usta: "Müsaade etmiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da bugünün 21 Şubat Dünya Anadili Günü olduğunu, ana dilin korunması ve yaşatılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kürtçe ana dilde savunma hakkını AK Parti iktidarı döneminde kendilerinin getirdiğini belirten Usta, Kürtçe dilde eğitimle beraber Kürtçe dilde yayın hakkının da kendi dönemlerinde getirildiğini söyledi.

Usta şu ifadeleri kullandı: