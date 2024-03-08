DEM'den ittifak itirafı: CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP ile ittifaklarının gizli olmadığını söyleyerek, "Biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan yok. CHP için varsa onu bilemem." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart'ta seçimler için sandık başına gidiyor.

Seçimleri için hazırlıklar devam ederken, CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti arasındaki ittifak görüşmeleri gündemdeki yerini koruyor.



Kent uzlaşısı adı altında gerçekleştirilen ittifak ile birlikte DEM Partisi, İstanbul'da aday çıkarmadığı yerlerde CHP'nin adaylarını destekleyecek.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile aralarındaki ittifakı kabul etmese de, iki partiden de itiraflar gelmeye devam ediyor.

"Biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz"

KRT TV'ye konuk olan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP ile aralarındaki ittifaka değinerek şu açıklamalarda bulundu:



"Biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Geçmiş dönemlerde de görüştük, bugün de görüşüyoruz. Sadece CHP ile değil, aslında her partiyle görüşmek ve Türkiye'deki her çözmek için var olan bir partiyiz. Kendimizi zaten bir müzakere partisi olarak da ifade ediyoruz. Siyasetin doğasına aykırı olan bir şey yapmıyoruz. Tam da siyaset çalışıyoruz. İttifak ve ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ama onlar bu konuda kısmen daha çekincelilerse onların takdiridir. Biz ittifak yaptığımız yerde ittifak yaptık. İttifak yapmadığımız yerlerde de zaten adaylarımız var. Sokaktayız, alandayız, çalışıyoruz."

"CHP ile ittifakı gizleyecek bir durum bizim açımızdna yok"