Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan Türkiye'de siyasal sistem eleştirisi Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetiyle çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetin baş aktörleriyle ifade ediyorum" dedi.

DHA

Genel seçimleri kaybeden muhalefette başlayan karışıklık sürüyor..

Seçim mağlubiyeti nedeniyle birbirlerini suçlayan muhalefet partileri, yerel seçim hazırlıklarına başladı.

Bu kapsamda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Manisa il teşkilatı tarafından düzenlenen Şehzadeler Belediye Başkanlığı aday tanıtım törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende konuşan Uysal, yerel seçimlere kendi adayları ve kadrolarıyla gireceklerini söyledi.

"Türkiye'de iktidarıyla muhalefetiyle siyasal sistem çürümüştür"

Türkiye'de siyasal sistemle ilgili eleştirilerde bulunan Uysal, yenilenmeye ihtiyaç olduğunu ve bunun da Demokrat Parti ile olabileceğini söyledi:

Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür. İktidarıyla muhalefetiyle çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetin baş aktörleriyle ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte kendi hücrelerini yenileyecek, akması tabi mecrasında akacaktır. Bilesiniz ki o mecranın adı da Demokrat Parti'dir.

Uysal, konuşmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkan adayı Murat Yörük'ü sahneye davet ederek parti rozetini taktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)