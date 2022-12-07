Deniz Baykal: CHP’nin yaptığı toplantı çok önemli

Deniz Baykal ile görüşen CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın seçim öncesinde teşkilatların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile görüştü.

Gök, görüşmeden sonra açıklamalarda bulunarak Baykal'ın verdiği mesajları aktardı.

ANKA'nın haberine göre Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Ataç Baykal’ın da görüşmede bulunduğunu söyleyen Gök, Baykal’ın CHP’nin hafta sonu İstanbul’da düzenlediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önemli açıklamalar yaptığı “İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması”nın önemine dikkat çektiğini söyledi.

"CHP’nin yaptığı toplantı çok önemli"

Baykal, CHP'nin çalışmalarına yönelik, "Siyasetçi, bilimi siyasetin merkezine koyarak, bu çalışmaları yapmalıdır. CHP’nin yaptığı toplantı, çok önemli bir toplantı olmuştur. Devamının da gelmesi gerekir.

"Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli işler yapıyor"



Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gecikmeden bir karar verilmeli. CHP örgütleri; inançla, birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır. CHP ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli işler yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Gök, Baykal'ın görüşmede şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Bilimle siyaseti buluşturmamız gerekiyor"

“Çok önemli bir toplantı. Siyasetin bilimle buluşması çok önemli. Çok memnun oldum. Türkiye, siyaset ile bilim ilişkisini bugüne kadar değerlendirmekte çok geç kalmıştır.

Bu toplantıların bundan sonra da sıklıkla devam etmesi gerekir. İnsan, doğa, tabiat şartları, işgücü, beyin gücü; bunların hepsi ekonomiyi belirleyen temel aktörler.

Dünyanın karşılaştığı problemlerin en önemlisi petrol krizi ve enerji. Dünya ve Türkiye bu sorunları çözmeden ilerleyemez. Dünyanın tıkandığı bir konu. İklim krizi, istesek de istemesek de dünyayı ve bizi bilime itiyor. Bilimle siyaseti buluşturmamız gerekiyor.

Atatürk, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Hıfzıssıhhayı kurmuştur. O zaman insanlar kızamıktan, sıtmadan kırılıyordu. İlaç yoktu. Atatürk hemen bu konuda müdahale edip, Hıfzıssıhhayı kurdurmuştur.

"Bilimsel araştırmalarla çok daha fazla ürün almak mümkündür"

Tarımda, tohumda verimliliği artırma çalışmaları yapılmalı. Dekar başına ülkemizde, 400 kilo ürün alınıyor. Halbuki bilimsel araştırmalarla çok daha fazla ürün almak mümkündür. Hayvancılıkta; ırk, cins, tür çeşitliliğini artırmamız gerekir.

Tarımda bilimi devreye sokarak, güneş enerjisinden de yararlanmak suretiyle her yere yaymamız gerekiyor. Siyasetçi, önce bu ihtiyaçları görmelidir. Güneş enerjisi toplamak ve depolamak, öncelikli bir konudur. Gerekirse ülkemizdeki evlerin damlarının şeklini değiştirip, üçgen şekilde paneller kurulmalı ve buna dönük çalışmalar yürütülmelidir.

Tarımda, böcekleri kimyasal ilaçlarla değil, başka formüllerle yok etmemiz gerekir. Çünkü ürünlerde kimyasal madde kalıyor ve sağlığa zararlı oluyor. Ayrıca, ihracatımızda önümüze engel çıkıyor.

Zararlı böceklerle biyolojik mücadele yapılmalı Gerekirse bu mücadeleyi yapacak sinekler yetiştirmeli. Bunlara kafa yormamız gerekir. Kıbrıs, güneş enerjisi bakımından merkez seçilmeli ve Kıbrıs’ın güçlenmesi ve tanınması yolunda Kıbrıs’ı daha güçlü kılmalıyız.





"Artık İstanbul bu yükü kaldıramıyor"



Eğitim politikamızı ne yazık ki bilimsel ihtiyaçlara göre şekillendiremedik. İstihdam, kalkınma, eğitim ve bilim birlikte götürülmeli. Örneğin meslek okullarındaki öğrencilerimizin her biri yazılımları da öğrenmeli.

Türkiye’nin coğrafyasını verimli kullanmak için Saros Körfezi’nde dünyanın en büyük limanını yapmalıyız. Artık İstanbul bu yükü kaldıramıyor. Yapılacak bu limanla, Avrupa ülkelerinin malları buraya gelmeli ve buradan deniz yoluyla diğer kıtalara dağılmalı. Çünkü deniz yolu taşımacılıkta daha ucuza mal olan bir yöntem. Bu proje ile Avrupa’nın malları, Saros limanına gelir ve buradan dağılır.

Diğer kıtaların da ilgisini Türkiye’ye çeker. Bu proje için ciddi bir fizibilite hazırlamak lazım. Bu liman projesi, ayrıca demir yolları ve otoyolları da tetikler. Ve burada Türk müteahhitleri ve Türk insanı önemli kazanımlar elde edebilir. Bu proje hem Türkiye’ye hem de dünyaya önemli etkiler yapar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini sağlar. Ayrıca, önemli ölçüde turizmi de artırır."

Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Gök, Baykal’ın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. Gök, Kılıçdaroğlu ve Baykal’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelmek için sözleştiklerini de söyledi.

Baykal, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak; TBMM Genel Kurulu’nda çıkan tartışmada İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün, AK Parti Milletvekili Zafer Işık’ın yumruğu ile yaralanıp, fenalaşarak hastaneye kaldırılması ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deniz Baykal, Levent Gök’ün kaleme aldığı “Roboski: Uludere'nin Gözyaşları” kitabının çok önemli bir çalışma olduğunu, bir büyük acıya ışık tuttuğunu da ifade etti.



