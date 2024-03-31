Denizli'de CHP ilçe başkanlığında seçim kutlamasında balkon çöktü Tavas ilçesinde CHP ilçe başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı..

DHA

Türkiye yerel yöneticilerini seçti.

Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklardan çıkan sonuçlarda birçok parti için sürpriz başarılar çıktı.

Bazı belediyeler el değiştirdi.

Bunlardan biri de Denizli'nin Tavaş ilçesi oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık'ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı.

Balkon çöktü: 1'i ağır 4 yaralı

Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)