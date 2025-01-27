Denizli'de motosikletin önünü kaldıran sürücüye 48 bin lira ceza

DHA
Trafik magandaları cezasız kalmıyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), paylaşımları nedeniyle sosyal medyada 'Tek teker' olarak bilinen Abdullah A.'nın kullandığı motosikletin kara yolunda önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye soktuğunu belirledi.
TEK TEKER ABDULLAH'IN SONU
Abdullah A., gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Abdullah A.'ya 48 bin 378 lira para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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