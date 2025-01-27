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Denizli'de motosikletin önünü kaldıran sürücüye 48 bin lira ceza

Denizli'de motosikletin önünü kaldıran sürücüye 48 bin lira ceza Kullandığı motosikletin önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye sokan Abdullah A. gözaltına alınırken bir de motosiklete el konulup, 48 bin 378 lira ceza kesildi.