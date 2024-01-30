Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli can verdi Merkezefendi ilçesinde otomobil, aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsüne çarptı. Hastaneye kaldırılan bisikletli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Denizli Merkezefendi ilçesinde T.B. (23), idaresindeki 16 ES 064 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aynı yöne bisiklet ile ilerleyen Baki Kaçar’a (57) çarptı.

Bisiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Baki Kaçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü T.B. ise gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlanıyor

Kazada hayatını kaybeden Baki Kaçar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Aslen Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nden olan Kaçar’ın cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası Gerzele Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)