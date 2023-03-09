Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında Erdoğan'a güven yüzde 70 MAK Danışmanlık tarafından Türkiye genelinde yapılan ankete göre, deprem sonrası şehirlerin yeniden kurulmasında, Kılıçdaroğlu'ndan çok Erdoğan'a duyulan güvenin yüzde 70 olduğu ortaya çıktı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TVNET'te Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"İktidarın yaptıkları, güvende birer referanstır"

Muhalefetin güvenin yanında, iktidardan daha çok umut vermesi gerektiğini belirten Kulat, şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet, düne ait eleştirileri bir tarafa, yarına ait vaatlere odaklanmalı. Eleştiriler şüphesiz siyasette bir anlam taşır. Eleştirmeden alternatif üretemezsiniz. Ancak, yarınlar adına iktidarın umut vermesi daha değerlidir. İktidar güven adına bir adım atıyorsa, muhalefetin umut adına iki adım atması gerekir. Çünkü güvende bir referansınız var; Elazığ, Van, İzmir bir referanstır. Yangınlar ve sellerden sonra yapılan evler bir referanstır.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 70"

"Deprem sonrasında seçmen şehirlerin yeniden yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı, yoksa Kılıçdaroğlu’na mı daha çok güveniyor?" sorusuna da yanıt veren Kulat, şunları söyledi: