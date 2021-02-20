Destici HDP'yi yerden yere vururken, Kılıçdaroğlu dinledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşen BBP Genel Başkanı Destici, ortak basın toplantısında HDP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını ve başını itham eden açıklamaların haksız olduğunu söyledi.

"HER KONU, BASIN ÖNÜNDE KONUŞULMAZ"

Terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, devletin Gara bölgesinde PKK tarafından rehin tutulan 13 Türk vatandaşı için her türlü girişimde bulunduğunu ifade etti.

Bir gazetecinin "Sizin aklınızda hiç soru yok mu operasyona ilişkin?" sorusu üzerine Destici, her konunun basın önünde konuşulamayacağı yanıtını verdi.

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"HA DURAN KALKAN, HA PERVİN BULDAN"

Gara operasyonu açıklamaları nedeniyle, HDP'ye yönelik sert eleştirilerde de bulunan Destici, şunları söyledi:

"Bazı sorular, basının önünde, kamuoyu önünde sorulur, bazı sorular da devletin ilgili kişilerine ya da kurumlarına, kapalı şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz."

"İki bakanımız TBMM'ye geldiler, bilgilendirdiler. Bakanlarımız, PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler?"

"Ha Murat Karayılan, ha Meclis'teki kara çiyan. Ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan."





"KILIÇDAROĞLU'NUN VATANSEVERLİĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

"Hal böyle iken, nasıl ve ne kadar bilgilendirebilecekler? Zaten bu bilindiği için, hem sayın genel başkan hem de İYİ Parti'nin kıymetli genel başkanını ziyaret ettiler, ve daha özel bilgileri, bildiğimiz kadarıyla kendileriyle paylaştılar."

"Dolayısıyla biz meseleye devlet ciddiyetiyle yaklamşmamız gerektiğini biliyoruz. Sayın genel başkanın devlet adamlığı ve vatanseverliği konusunda şüphemiz yok. Aynı şekilde bakıldığına da inanıyoruz."





"DEVLET MESELESİ, İÇ SİYASET MALZEMESİ YAPILMAMALI"

BBP'nin yaşanan tartışmalara bakışı sorulan Mustafa Destici ise asıl hedef alınması gerekenin bölücü terör örgütü PKK olması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi partiler arasında gerilirim düşmesi gerektiğine değinen Destici, "Teröre karşı hepimizin ortak duruş sergilenmesi lazım. Mesele terörse, şehitlerimiz ise daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir birimizi suçlamak yerine, biz burada teröre karşı ortak bir mücadeleyi yürütmeliyiz. Hiç kimsenin burada oy hesabına girmemesi gerekiyor, çünkü bu devlet meselesidir. Bize göre iç siyaset malzemesi yapılmaması lazım." diye konuştu.