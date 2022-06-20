BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sosyal medya paylaşımına "SİHA'lar teröristleri vuruyor, onun da canı yanıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatının 1. Olağan Kongresi Tatoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre için Kdz. Ereğli ilçesine gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakının tam bağımsız dış politikasından rahatsız olan Millet İttifakı’nı eleştirdi.

Altılı masanın altında HDP’nin resmen olmasa da fiilen yer aldığını belirten Destici, CHP içerisinde de HDP siyasetini izleyenler olduğunu söyledi.

Destici'den CHP’li Tanrıkulu’na: SİHA’lar teröristleri vuruyor, onun canı yanıyor - VİDEO

"Cumhuriyet tarihinin en bağımsız duruşunu sergiliyoruz"

İHA'nın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sosyal medyada SİHA’lar ile ilgili paylaşımını eleştiren Destici şunları söyledi:

"Ülkemizin terörle mücadelesi devam ediyor. Allah kahraman ordumuzun, polisimizin, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Fakat ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz dış politikada Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman en bağımsız duruşlarını sergilediği yılların içinden geçiyor. Amerika’sına, Avrupa’sına, Rusya’sına, Çin’ine rağmen kurtuluş savaşındaki yedi düvele karşı olan mücadele halen devam ediyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye Libya’da, Azerbaycan’da, Karadeniz’de, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyinde, Afrika’da dünyanın hangi noktasında olması gerekirse Türkiye orada."

"CHP'nin içinde bile HDP gibi düşünenler var"

"Türkiye neden orada? Çünkü Türkiye’yi Cumhur İttifakı yönetiyor. Çünkü Cumhur İttifakı’nın protokolünde ne yazıyor: i’lâ-yi kelimetullah yazıyor. Onu başka bir ittifakın protokolünde göremezsiniz, yazamazlar. Neden yazamazlar? Çünkü ittifakın içinde dahi buna karşı çıkanlar var. Peki daha önemlisi neden yazamazlar? Çünkü her ne kadar masanın üstünde gözükmese de, masanın altında olan resmi olarak irtibatta ya da masada olmasa da fiili olarak PKK’nın uzantısı HDP var. CHP’nin içinde bile HDP’nin düşüncesinde olan sözcüler, milletvekilleri var."

"SİHA’lar teröristleri vuruyor, onun da canı yanıyor"

"Gelirken okudum bir tanesini, sosyal medyaya düşmüş. Bir CHP milletvekili diyor ki: ’Eğer ben bakan olursam ’SİHA”ların üretimine son vereceğim.’ Neden bunu söylüyor? Çünkü SİHA’lar her gün teröristlerin canını okuyor, onun da canı yanıyor. Yani SİHA’lar PKK inlerini vurdukça, PKK elebaşlarını etkisiz hale getirince demek ki sadece HDP’lilerin ve PKK’nın canı yanmıyor."

"Canımızı yakanın canını yakmaya devam edeceğiz"

"Bu açıklamalardan anlıyoruz ki bazı CHP’li milletvekillerinin de canı yanıyor. Ne kadar yanarsa yansın, canımızı yakanın canını yakmaya devam edeceğiz. Ya da Suriye’ye biz harekat yapacağız diyoruz."

"Esad, ülkeni bölüyorlar haberin yok"

"ABD diyor ki: ’kaygılıyız.’ Ya biz 10 kere kaygılıyız. Sen PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi silahlandırıyorsun ve oralara terör devleti kurmaya çalışıyorsun kendine kukla niteliğinde. Biz buna müsaade eder miyiz? Şimdi Esad da diyor ki: ’Türkiye harekat yaparsa elimizden gelen bütün güçlerle karşı duracağız.’ Ya güler misin ağlar mısın? Tam bir komedi. Zaten Türkiye’nin harekat yapmayı planladığı alanlar senin kontrolünde değil ki. ABD desteğinde, Rusya desteğinde PKK’nın PYD’nin kontrolünde. Senin askerin, bayrağın yok ki. Senin ülken savaş içinde, senin ülkeni bölüyorlar haberin yok. Türkiye senin ülkenin bölünmemesi için uğraşıyor, Türkiye senin ülkenin vatandaşını savaş alanlardan kurtararak huzurlu bir şekilde yaşasın istiyor. Buradaki milyonlarca sığınmacıyı da geri döndürmeyi planlıyor."

"SİHA'ların üretimini durduracağım diyene mi oy vereceksiniz"

"Bakın tercihi şurada yapacaksınız: PKK’lıların, teröristlerin inlerini bombaladığı için ’SİHA’ların üretimini durduracağım’ diyenlere mi oy vereceksiniz, yoksa SİHA’ların üretilmesine destek verip terörle amansız mücadele verenlere mi vereceksiniz?”

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