DEVA Parti'li Metin Gürcan hakkındaki iddianame kabul edildi

'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki iddianame kabul edilirken Gürcan için müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsama kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MSB VE MİT'TEN YAZI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Gürcan hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan tarafından yabancılarla paylaşıldığı belirtilen bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığı konusunda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan görüş alınmadığı gerekçesiyle iddianameyi kabul etmedi.

Savcılık bunun üzerine ilgili kurumlara müzekkere yazarak, Gürcan’ın para karşılığında paylaştığı bilgilerin devlet sırrı kapsamında olup olmadığını savcılığa iletilmesini talep etti. Her iki kurumdan da savcılığa gönderilen cevabi yazıda paylaşılan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olduğu belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, MSB ve MİT’ten gelen yazıların eklenmesiyle birlikte tekrar Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek kabul edildi. İddianamede Gürcan'ın farklı tarihlerde yabancı elçilik görevlileriyle paylaştığı iddia edilen bilgilerin tamamına yer verildi.

Bu bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtildi.

Gürcan'ın, bir elçilik görevlisi ile 'Türkiye Libya'ya askeri sistemler ve mühimmat gönderiyor' bilgisini paylaştığı, yabancı istihbarat servislerinin resmi yazışmalarında Metin Gürcan'dan 'Gurmet' kod adlı 'Kaynak' (haber elemanı) olarak bahsedildiği bilgisi yer aldı.

Bu yazışmaların değerlendirmesinde, Metin Gürcan’dan gelen bilgilerin güvenilirlik derecesinin '3', doğruluk derecesinin ise 'C' olarak tasniflendiği bilgisi aktarıldı.

ZEYTİN DALI OPERASYONUNDAN BİLGİ VERMİŞ

İddianamede Metin Gürcan’ın 2018 yılında yabancı istihbaratçıya gönderdiği 'Zeytin Dalı'na ilişkin son gelişmeler' başlıklı iletide, operasyonla ilgili detaylı bilgiler verdiği aktarıldı.

Gürcan’ın çatışmalarda şehit olan asker sayısından saldırıyı düzenleyen terör unsurlarının niteliğine kadar verdiği detaylı bilgiler sonrası yabancı istihbarat elemanının "Evet anlıyorum. Teşekkürler Metin" şeklinde cevap verdiği iddianamede yer aldı. İddianamede Gürcan hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapis talep edildi.

Öte yandan Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tensip zaptı hazırlanırken, Gürcan 30 Mart 2022’de ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, iddianamede yer alan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgiler içerdiği gerekçesiyle kovuşturma aşamasının tamamıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı.













