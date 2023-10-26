DEVA Partisi'nde istifa depremi: 20 bin kişi daha istifa edecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra 13 il başkanıyla beraber istifa eden eski DEVA Partisi Esenyurt İlçe Kurucu Başkanı Halis Kahriman, partiden 20 bin kişinin daha istifa edeceğini söyledi.

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Muhalefette istifa depremi son bulmuyor.

Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi ile adeta krize giren muhalefet partilerinde son kaos DEVA Partisi'nde...

Bu krizin bir parçası da CHP...

13 ilçe başkanı istifa etti

Seçime kendi adayları ile gireceğini açıklayan DEVA'da, parti yönetimi 18 Mayıs'a kısa süre kala CHP listelerinden seçime girileceğini duyurmuş ve bu partide büyük bir huzursuzluğa neden olmuştu.

Seçim yenilgisiyle birleşen bu huzursuzluk Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetimlerinin istifasını getirdi.

Dün İstanbul'da düzenlenen toplantıda, partiden 500'e yakın isim istifa etti.

Kılıçdaroğlu ile görüşüp istifa ettiler

Bu olayın en dikkat çekici yanı ise istifadan önce ilçe başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesiydi.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, DEVA'lı ilçe başkanlarına CHP'de belediye başkanlığı ve farklı makamlar teklif etti.

Görüşmeye ilişkin görüntülere DEVA Partisi'nden sert tepki gelirken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin yaptığı açıklamada, Ali Babacan'ın da bu durum karşısında çok üzüldüğünü söyledi.

20 bin kişi daha istifa edecek

Partideki istifa depremi ise bitmiş değil.

Konuya ilişkin konuşan eski DEVA Partisi Esenyurt İlçe Kurucu Başkanı Halis Kahriman, istifaların devam edeceğini söyledi.

Kahriman, 45 bin üyeden 20 bininin istifasını beklediklerini dile getirdi. İstifa edenlerin büyük çoğunluğunun ise CHP'ye üye olması bekleniyor.