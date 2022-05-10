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    Deva Partisi'nin Dışişleri Başkanı Yasemin Bilgel, istifa etti

    Aydın Doğan'ın sağ kolunun kızı olan Yasemin Bilgel, Deva Partisi'ndeki Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • 10.05.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 09:25
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    Deva Partisi'nin Dışişleri Başkanı Yasemin Bilgel, istifa etti

    2023 seçimleri için siyasi partilerin hazırlık çalışmaları hızlanırken, yeni kararlar da açıklanıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Deva Partisi'nin 6'lı masadan ayrı olarak seçime gireceğini açıklamasının ardından parti içinde de hareketlilik başladı.

    Deva Partisi'ndeki değişimler, A takımına da yansıdı.

    İstifasını duyurdu

    Aydın Doğan'ın sağ kolu olduğu bilinen Taylan Bilgel'in kızı Yasemin Bilgel, Deva Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

    Deva Partisi nin Dışişleri Başkanı Yasemin Bilgel, istifa etti #1

    "Teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim"

    İstifasını Twitter'dan duyuran Bilgel, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Deva Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, Deva Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

    Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım.

    Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla"

    Deva Partisi nin Dışişleri Başkanı Yasemin Bilgel, istifa etti #2

    Deva Partisi nin Dışişleri Başkanı Yasemin Bilgel, istifa etti #3

    Deva Partisi nin Dışişleri Başkanı Yasemin Bilgel, istifa etti #4


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