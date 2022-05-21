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    Deva Partisi'nin Gaziantep mitingi boş kaldı

    Deva Partisi'nin Gaziantep mitingi boş kaldı

    Ali Babacan'ı Gaziantep'te düzenlediği mitingin havadan çekilen görüntülerinde sahanın boş kalması dikkat çekti.
    • 21.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:22
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    Seçime doğru partilerin kentlerde halkla buluşmak adına düzenledikleri toplantılar artarken, siyasi parti liderleri de mitingler düzenlemeye başladı.

    Deva Partisi Lideri Ali Babacan, parti destekçileriyle bir araya gelmek için Gaziantep'e gitti.

    Gaziantep'te büyük bir alanı miting için kapatan Deva Partisi'nin mitingi, havadan fotoğraflandı.

    Alan boş kaldı

    Çekilen görüntülerde Ali Babacan'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti. Sahanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalablık olduğu görüldü.

    Deva Partisi nin Gaziantep mitingi boş kaldı #1

    Deva Partisi nin Gaziantep mitingi boş kaldı #2

    Deva Partisi nin Gaziantep mitingi boş kaldı #3


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