Petrol
97.19
-1.21%
Euro
18.1583
0.19%
Dolar
17.8006
0.41%
Altın
987.85
0.29%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.818
-3.35%
BTXN Coin
10.56
-5.29%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    DEVA ve Gelecek arasında ittifak kavgası

    DEVA ve Gelecek arasında ittifak kavgası

    Ali Babacan'ın Gelecek Partisi'nden gelen ittifak teklifini reddetttikleri yönündeki açıklamasına Ahmet Davutoğlu'nun partisinden sert yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Seçim tarihine bir yıldan kısa bir süre kalmasıyla gündem ısınmaya başladı.

    Bu süreçte en çok merak edilen konu ise parlamenter sisteme dönüşte mutabakata varan muhalefetteki 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olacak isim...

    Kamuoyunda 6'lı masa olarak bilinen muhalefet kanadından ortak bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşmaları beklenirken partiler arasındaki kavgalar sıklık kazanmaya başladı.

    DEVA-Gelecek arasında ittifak kavgası

    Son kavga ise Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak kurdukları DEVA ve Gelecek Partisi arasında yaşanıyor.

    Kavganın konusu ise üçüncü ittifak...

    "Teklif getirdiler reddettik"

    Ali Babacan geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'üçüncü ittifak' sorusuna cevaben, kendilerine Davutoğlu'nun partisi Gelecek'ten ittifak teklifi geldiğini fakat parti içindeki istişareler sonucu bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.

    Babacan'ın bu sözleri Geleceklileri kızdırdı.

    "En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda"

    Gelecek partisi içinde huzursuzluk yaratan bu açıklamaya çok sayıda tepki gelirken en sert cevap, partinin kurucularından ve sosyal politikalar başkan yardımcısı Abdulkadir Baykay'dan geldi.

    Babacan'ın ilgili sözlerine ilişkin bir haberi Twitter hesabından alıntılayan Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup o teklifi getirenlerdedir." ifadelerini kullandı.

    Baykay daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.

    DEVA ve Gelecek arasında ittifak kavgası #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki
    Magazin

    Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki

    58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi
    Magazin

    58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Görüş Bildir