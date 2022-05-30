Deva ve Gelecek Partisi'nden 'Gezi Parkı' davaları açıklaması

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun şikayetlerini çekeceklerine yönelik haberlerin ardından iki partiden yapılan açıklamada, şikayetçi olunmadığı belirtildi.

Gezi Parkı olaylarının ardından davalar devam ederken, Deva Partisi Lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun da şikayetlerini geri çekeceklerine yönelik haberler yayıldı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün öne sürdüğü iddiasının ardından iki partiden de konuya ilişkin açıklama geldi.

İki parti de Gezi olaylarıyla ilgili geri çekebilecekleri bir şikayetleri olmadığını belirtti.

"Savcı kamu davası açtı"

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri ‘hayal ürünü’ olarak nitelendirdi.

Değirmenci, Davutoğlu’nun geri çekeceği bir şikayetinin olmadığını belirterek "Savcı, kamu davası açarak Hükümet üyelerini 'suçtan zarar gören' olarak tanımlamıştır." dedi.

"Tanımlama aktif bir tutum olmadığından vazgeçilemez"

Deva Partisi kurucularından Avukat Tunahan Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi yalanladı.

Elmas'ın açıklamalarında, "Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ‘Gezi Parkı davasından çekileceği’ haberleri doğru değil; çünkü iki isim de şikayetçi olmamalarına rağmen savcı tarafından ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlamış. Bu tanımlama aktif bir tutum olmadığından vazgeçilemez de. Olayın özeti budur." ifadeleri yer aldı.

"Kimse kusura bakmasın, bizim gelecekte görmek istediğimiz gençlik bu değil"

Açıklamaların ardından 2013 yılında gerçekleşen Gezi olaylarında Ali Babacan'ın tutumu ve söylemleri de akıllara geldi.

Ali Babacan, o günlerde yaptığı açıklamada, "İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotofkokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil." ifadelerini kullanmıştı.

"Polisimize saldıranın işlediği suça tedbir alınır"

Olayların gerçekleştiği dönemde Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun ise o anları değerlendirdiği şu sözleri hatırlandı:

"Taksim bizim dönemimizde de gösteri alanıydı. Ama AKM'ye asılan flamalara, yazılan hakaretlere, Atatürk heykeli üzerine asılan posterlere kadar baktığınızda samimi gençleri değil, ideolojik topluluklar grubu ortaya çıktı. Bunlar meydanı işgal etti.

O zaman şunu yapmak zorundaydık. Özgürlükler anlamında Gezi Parkı'nda toplanan herkesin görüşlerini açıklamasına izin vermek ama ülkenin bir metrekaresi bile teröre bulaşmış gruplar tarafından işgal edilmesine izin vermemek.

12 günlük sükuneti istismar ederek bütün bu gençliği arkasında sürükleyen bir ideolojik odak var. Bu odak doğrudan Başbakan'ı hedef gösterdi. Burada neler var? Bu provokatörlere hiçbir devlet izin veremez. Bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz.

Polisimizin görevi kamu düzeni sağlamaktır. Hata yaparsa tabii ki gündeme gelir. Soruşturma da açıldı. Nasıl polise hata yapması halinde soruşturma açılıyorsa, polisimize saldıranların işlediği suç ile ilgili tedbirler de alınır."