Devlet Bahçeli, 2021 bütçe görüşmeleri için Meclis'te

Devlet Bahçeli, 2021 bütçe görüşmeleri için Meclis'te

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin tartışıldığı TBMM'ye geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2021 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, bugün itibarıyla 12 günlük maratona başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi.

BAHÇELİ DE KATILDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli de 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLDİ

MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

VEKİLER PAYLAŞIM YAPTI

Bahçeli'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılması, birçok MHP'li vekil tarafından Twitter'da paylaşıldı.