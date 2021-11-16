Devlet Bahçeli, anket şirketlerinin yayınladıkları sonuçların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek 2023'ü işaret etti. Bahçeli, "Yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Bahçeli, burada siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin hedefinde, 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları ve anketler vardı.

"2023, CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAK"

Bahçeli, iddiaları sert bir dille yalanlayarak 2023'ün Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacağını söyledi.,

Bahçeli, "Anketler ne söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır.

"BİZİM ANKETİMİZ BÜYÜYEN TÜRKİYE'DİR"

Bizim anketimiz; tuttuğumuz ellerdir, girdiğimiz gönüllerdir, konvoylarımızı selamlayan bileklerdir, kucak açan bedenlerdir, dua eden ihlaslı kaplerdir, yapılan köprülerdir, açılan yollardır, devasa şantiyelerdir, ezcümle büyüyen Türkiye'dir.

Bizim anketimiz; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz Türk halkının vicdanıdır, istiklal haysiyetidir." dedi.

Devlet Bahçeli: 2023, Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır VİDEO

"ALDIKLARI PARANIN HAKKINI VERMEK İÇİN..."

Anket şirketlerine yüklenerek 'kurşun asker' benzetmesi yapan Bahçeli, "Yok MHP'nin oyu buymuş, yok AK Parti'nin oyu şuymuş diyerek aldıkları paranın hakkını yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler, sözüm sizedir.

"YEDİĞİNİZ ŞAMARI UNUTAMAYACAKSINIZ"

Türk milletinin bağımsızlığına, muazzam eserlere, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız. Hiç durmayacağız, hiç duraklamayacağız, Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız." diye konuştu.

