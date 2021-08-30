Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

"DAİMA İLERİ, DAİMA İSTİKLAL"

MHP'nin sosyal medya hesabından yayınlanan "Daima ileri, daima İstiklal" başlıklık mesajda şu ifadelere yer verildi:

"ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN"

"30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun."