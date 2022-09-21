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    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında

    MHP'nin resmi Twitter hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ankara yollarında Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde direksiyon salladığı bir video paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 19:43
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    Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...

    Bahçeli zaman zaman sert çıkışları ile gündeme gelse de en bilindik özelliklerinden biri yüzük, tesbih ve antika araba tutkusu.

    Bahçeli özellikle Volvo marka arabası ile sık sık gündeme geliyor.

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında VİDEO

    Antika arabası ile yollarda

    Devlet Bahçeli o büyük tutku ile bağlı olduğu arabasıyla yollardaydı.

    Klasik arabasıyla Ankara'da tur atan MHP liderinin o renkli anları partinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında #1

    Ferdi Tayfur şarkısı dinledi

    Tesbihi ve yüzüğü ile o en sevdiği arabasını kullanan Bahçeli'nin videosu ise Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter adlı şarkısı ile servis edilmesi dikkat çekti.

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında #2

    "Bir çadırlık yer bana yeter"

    Bahçeli'nin sevdiği sanatçılardan biri olan Ferdi Tayfur'un şarkısında "Bana yurdumun bir köşesinde bir çadırlık yer verin bana yeter." ifadeleri yer alıyor.

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında #3

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında #4

    Devlet Bahçeli arabasıyla Ankara yollarında #5


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