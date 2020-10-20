MHP Lideri, partisinin askıda ekmek kampanyasını eleştirenlerin milletin ekmeğine göz koyacak kadar namert, gafil ve nankör olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri, askıda ekmek kampanyasını eleştirenlere oldukça sert bir dille cevap verdi.

Bahçeli, askıda ekmek uygulamasına karşı gelinmesinin milletin ekmeğine göz dikilmesinden farksız olduğunu belirtti.

"NAMERTSİNİZ"

Bahçeli, "Manevi dayanışmayı hedefleyen, paylaşmayı önceliğine alan, empatiyi gözeten Askıda Ekmek Kampanyamıza yüzsüzce kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir.

Devlet Bahçeli, 'Askıda Ekmek' tartışmalarına cevap verdi VİDEO

NANKÖR VE NAMERTSİNİZ"

Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar. Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz, milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz.

Helal lokma arayışı haramdan geçinen kirli yüzleri rahatsız etmiştir." dedi.

"DOĞALGAZ REZERVİNE MORALİ BOZULANLAR KENDİNİ ELE VERDİ"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Sakarya sahasından gelen son dakika haberiyle öğrendiğimiz doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştır. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan her insanımız elbette bununla müthiş bir moral bulmuştur. Bundan morali bozulanlar da hemen kendilerini ele vermişlerdir.

"AKSİNİ İDDİA EDEN DOLANDIRICIDIR"

Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcıdır.

"MİLLETİMİZİN ÇELİK İRADESİ İLE O SORUNUN MUHTEVASI DEĞİŞTİ"

Biz ekmek diyoruz, bereket, beka, istiklal ve istikbal diyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı ile ulaşacağımıza inanıyoruz. Uzun yıllar 'Ne olacak bu memleketin hali' sorusu sohbetlerin gündemindedir.

Bu sorunun mahiyet ve muhtevası milletimizin çelik ve çevik iradesi ile değişmiş, Artık gelinen noktada bu sorular 'Ne olacak bu dünyanın sonu' noktasına gelmiştir. Türkiye artık dünyanın sorunlarını çözmeye çalışan büyük bir ülkedir.

"TÜRKİYE YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Türkiye Cumhur İttifakı'nın iradesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin muazzam işleyişi ile gelişmeleri yedek kulübesinden izleyen bir ülke olmaktan tamamen çıkmıştır.

"KARABAĞ TÜRK YURDUDUR"

Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan Türk Tarihidir. Dökülen Türk kanıdır. Verilen Türk canıdır. Karşıdaki güç de terör devleti Ermenistan'dır. Karabağ Türk yurdudur. Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Ermeni katiller geçmişleri alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir.

"HAİNLERİN TORUNLARI CİNAYET NÖBETİNDEDİR"

Meclisimize ihanet edenlerin torunları bugün Karabağ'da cinayet nöbetindedir. Osmanlı Devletinin topraklarına hücum edip onun bir parçasını işgal eden Fransa da bunun destekçisidir. Silah ve mühimmat temin etmektedir. Yani Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'IN OLMADAN ATEŞKES OLMAZ"

Ermenistan Terter'de mezarlığı bombalayacak kadar kana susamıştır. Dağlık Karabağ Azerbaycan'a geçmeden ateşkes ve diyalog tuzaktan ibarettir. Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kimin zulümle ittifak yaptığı bellidir.

"HAKLI OLAN, MAĞDUR OLAN, SUİKASTE UĞRAYAN ÜLKE AZERBAYCAN'DIR"

Haklı olan ülke Azerbaycan'dır. Mağdur olan ülke Azerbaycan'dır. Suikaste uğrayan ülke Azerbaycan'dır. Haksızlık karşısında susmak elim bir hatadır.

"GEREKENİ HESAPSIZCA YAPMALIYIZ"

Hiçbir dost ve karş ülkeden dik bir duruş göremiyoruz. Ayıptır, günahtır. Türklüğün birlik ve beraberliği şer odaklarını düşmanları yıkıp geçecektir. Bu milletin şerefsli mensupları olarak gereken ne ise hesap yapmadan yerine getirmek zorundayız.

ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ

KTTC seçimlerinde ipi göğüsleyen Başbakan Ersin Tatar'ı 5. cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum. Üstün muvaffakiyetler diliyorum. Ömürlerini Kıbrıs Türklüğünün varlığına adayan Merhum Rauf Denktaş'ı, bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Kıbrıs Türklüğünün zorlu günlerinde gemiyi terk eden, kaçan korkaklar gibi değil orada olanlar gibi şunu söylüyoruz; Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacaktır. Gecikmiş adalet elbet yerini bulacaktır."