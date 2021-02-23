Devlet Bahçeli gençlere seslendi: Direnmeyi Türkiye düşmanlarına yapın

Son 1,5 aydır gerilim dolu hadiselere yönelik gençlerle ilgili konuşma yapmak istediğini söyleyen Devlet Bahçeli, gençlerin asıl direnişi Türkiye düşmanlarına yapması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gençleri ele aldı.

Bahçeli, konuşmasında son 1,5 aydır yaşanan gerilim dolu hadiseleri baz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Bugün grup toplantısında yalnızca Türk gençliği üzerine konuşmak istediğini söyleyen Bahçeli, dertleşmek ve görüşleri açıklamak arzusunda olduğunu aktardı.

ÖZELEŞTİRİNİN AHLAKİ SORUMLULUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hararet düzeyi yüksek siyasi gündem konuları içinde olması gerektiği kadar temas edilmeyen mühim meselelerin ve toplum kesimlerin bulunduğunun sarih bir gerçek olduğunu dile getiren Bahçeli, bu kapsamda siyaset kurumunun teferruatlı bir özeleştiri yapmasının, ahlaki sorumluluğu olduğunu ifade etti.

"DİRENMEYİ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA YAPIN"

Boğaziçi olaylarında gençlerin direndiği meseleden önce Türkiye düşmanlarına direnmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, "Boğaziçi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Hain çevrelerce kullanılmak istenmiştir. Bu işin içinde ne yazık ki siyasi partiler de yer aldı.Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüf akıntılara teslim edemeyiz. İtirazlarınız sinirli olabilir, siz bizim ve milletimiz için istiklal ve istikbalimiz için paha biçilemez öneme sahipsiniz. Öfkeniz, kızgınlığınız olabilir, belki bir sevdiğiniz var açılamıyorsunuz, hayatınızı kurtarmanın çabasındasınız bunların hepsi makul ve mantıklı, insani hallerdir, biz de bu çağlardan geçtik, direnmeyi Türkiye düşmanlarına yapın." ifadelerini kullandı.