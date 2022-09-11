Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı artan tacizlerine sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, Ege adalarının Türkiye'nin hakkı olduğunu söylerken "Sabrımızı zorlamasınlar" dedi.

MHP, 2023 çalışmalarına hız verdi.

Bursa'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile Aday Belli Karar Net mitingi düzenledi.

Burada partililere seslenen Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Adalar helali hakkımızdır"

Bahçeli son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında artan gerilime ve Yunan tarafının kışkırtmalarına dikkat çekti.

Yunanistan'ın tacizlerine son vermesini isteyen Bahçeli, "Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan vazgeçmelidir. Tacizlerine son vermelidir. Üzerinde haksız ve hukuksuz oturduğu adalar helali hakkımızdır, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler, alayını göndeririz." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Adalar helali hakkımızdır ViDEO

"Türkiye asla etmeyecektir"

Bahçeli, HDP'ye bakanlık verilmesi tartışmalarına da değindi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in ortaya attığı ve son dönemde kamuoyunda hararetli bir şekilde tartışılan konuya Bahçeli sert şekilde karşı çıktı.

Bahçeli, "Zillet ittifakının içinden en azından dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP'nin desteğiyle Büyükşehir Belediyesini kazanan partiler şimdi HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuştur.

Tepkiler yükselince CHP'nin geri adımı kurnazca bir manevradır. Türk milleti asla müsaade etmez, etmeyecektir. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: HDP'ye bakanlık verme ihanetine asla müsaade edilmeyecek VİDEO

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz"

"Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı. Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular.

Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu. MHP'yi küçümseme yanlışına düşen soytarılara diyorum ki; Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.

Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilmez. Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz.

"Bizim adayımız belli kararımız nettir"



Taviz vermeyeceğiz teslim olmayacağız tembellik göstermeyeceğiz mutlaka kazanacağız. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz.

Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz. Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz. Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır.

"Ahtapotun 6 ayağı bellidir"



Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil. Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır.

Bursa'dan söylüyorum; zillet ittifakı kaostur krizdir kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını dış güçler belirleyecektir.

Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler."

