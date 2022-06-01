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    Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
    • 01.06.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 15:50
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    Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sunmak üzere liderleri ziyaret ediyor.

    İnce bu kapsamda, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne gelerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

    Raporu Bahçeli'ye sundu

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu, Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

    Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

    AA'nın haberine göre İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

    Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü #1

    Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü #2

    Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü #3


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