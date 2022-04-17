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Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinin düzenlenen iftar programında şehit aileleriyle orucunu açtı.
- 17.04.2022 - 00:11
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi’nde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Şehit aileleriyle bir araya geldi
MHP resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde düzenlenen Ülkücü Şehit Aileleri İftar programında şehit ailelerimizle bir araya geldi" denildi.