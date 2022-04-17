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    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinin düzenlenen iftar programında şehit aileleriyle orucunu açtı.
    • 17.04.2022 - 00:11
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    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi’nde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

    Şehit aileleriyle bir araya geldi

    MHP resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde düzenlenen Ülkücü Şehit Aileleri İftar programında şehit ailelerimizle bir araya geldi" denildi.

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #1

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #2

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #3

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #4

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #5

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #6

    Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle bir araya geldi #7


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