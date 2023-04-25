Devlet Bahçeli: Türkiye ne çektiyse koalisyon hükümetlerinden çekmiştir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile istikrara kavuştuğunu belirterek geçmişteki koalisyon döneminin olumsuz yönlerine dikkat çekti.

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmalarına devam ediyor.

Bahçeli, partisinin mitingleri kapsamında bugün Nevşehir'deydi.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin birçok kou başlığına değinerek Cumhur İttifakı ve MHP'ye oy istedi.

"Türkiye ne çektiyse koalisyondan çekmiştir"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine dikkat çeken Bahçeli, "Onların gayesi parlamenter sisteme geri dönüştür. İYİ Parti Genel Başkanı koalisyon hükümeti faydalıdır diye açıklama yaptı. Devletin hafıza kaybına uğradığını söyledi. Ancak Türkiye ne çektiyse koalisyon hükümetlerinden çekmiştir. Muhatapları uyarıyorum devletin hafızası saat gibi çalışmaktadır." diye konuştu.

"Türk yüzyılının vizyonu belirlendi yol haritası çizildi"

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopmuş değil, bilakis medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir biçimde geleceğe taşıma kararlılığıyla birleşti.

Temsilde adalet yönetimde istikrar çok şükür sağlamdı ve sağlam bir zemine ulaştı.

Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Cumhuriyetin ilk yüzyılından çıkarılan ders ve sonuçlarla yeni yüzyılın eşiğinde Türk yüzyılının vizyonu belirlendi yol haritası çizildi.

Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı.Türkiye, geriye sarkmayacaktır. Tarihin akışını yedek kulübesinden takip etmeyecektir.

"Zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur"

Dünya çapında milletler ve medeniyetler mücadelesinde kendini kanıtlamıştır. Sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaşılan sonuç zor da olsa kazanan Türkiye olmuştur.

Küresel siyaset denkleminde ülkemizin ihmal ve inkarı mümkün değildir. Türkiye sözü geçen bir ülkedir. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur.

Soruyorum size yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız? 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gidip varlığınıza geleceğinize sahip çıkacak mısınız?

Sana söz baharlar gelecek diyen zillet ve melanet zihniyetinin vaadettiği karanlık planları, kaosu aynen iade edecek misiniz?

Nevşehir milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğana oy verecek misiniz?

"İstikbalimizi güvene almak için size sizde"

Aziz Milletim, istiklalimizi müdafaa etmek istikbalimizi güvene almak için size sizde. Sıra sizde Nevşehirli kardeşlerim. Türkiye ve Türkiye yüzyılına destek olmak için sıra sizde. terör ittifaklarını sandığa gömmek için sıra sizde. Milli bekamıza , milli haklarımıza arka çıkmak için sıra hepinizde.

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Parti'sinden İyi Parti'ye, DEVA'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol bölücü marjinal partilerine kadar alayının amacı parlamenter sistemine geri dönmektir.

İyi Parti Başkanı demişti ki Koalisyon hükümeti faydalıdır. Devletin hafızası gitmiştir. Umudunu koalisyona bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmelerle ülkemizi kilitleyen koalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır. Türkiye ne çekmişsiz bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sakat mantık sahipleri ülkemizin refah beklentisine uzaktır.

"Muhattaplarını uyarıyorum devletin hafızası canlıdır"

Ülkenin hafıza kaybına uğradığını söyleyenlerin zihniyeti koltuktur. Başbakan olacağım propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar geldiğimiz bu aşamada partilerinde ülkücü bırakmamıştır.

Muhattaplarını uyarıyorum devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler millete bağlılık hissetmeyenler siyasi hayatını çıkarcılıkla örtüştürenler Nevşehir'in yüzüne bakamaz, takdirine layık olamaz.

Biz doğruları söylemekten korkmayacağız, mücadeleden kaçmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız."