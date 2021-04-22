Devlet Bahçeli’den 23 Nisan mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili yayınladığı mesajda "İstikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.

"BU TARİHTEN SONRA SÖZ VE KARAR, BİZZAT VE BİLFİİL TÜRK MİLLETİNE GEÇMİŞTİR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 23 Nisan 1920’de açılmasının yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu belirten Bahçeli, “Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

"İSTİKBAL HAYSİYETİMİZİN EBEDİ GÜVENCESİDİR"

TBMM’nin hem gazi hem de kahraman olduğunun unutulmaması gerektiğini bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. TBMM’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."