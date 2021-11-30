Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a sert sözler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Babacan'ın ekonomi eleştirilerini hedef alarak, "Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkârlık yaptığını bilen biliyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Gündemi değerlendiren Bahçeli, muhalefete yüklendi.

ALİ BABACAN'A YÜKLENDİ

Özellikle, kurucularından Metin Gürcan'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanan, eski ekonomi bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle hedef aldı.

Babacan'a dönme dolap ve devşirme sözleriyle yüklenen Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde:

"Diyorlar ki, 'yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve güçler ayrımı düzelmeden Türkiye düzelmez.' Diyorlar ki, 'Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.' Diyorlar ki, 'Nobel ödüllü on iktisatçı gelse bile, Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez.' Diyorlar ki, 'Ülkede bayat ekmek, benzin kuyruğu var, sayıyla unu alıyoruz.' Diyorlar ki, 'Türkiye en zikzaklı ekonomi yönetimini ve en büyük iktisadi istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yaşıyor.'

"HIRSIZ İÇERİDE OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZ"

Yalan bunlarda, aldatma bunlarda, saptırma bunlarda, inkar ve iradesizlik bunlarda. Ve bunların alayı sahtekardır, alayı gerçeklere şaşı bakan, aydınlıktan korkan, karanlıktan nemalanan müfteriler korosudur.

Elleri öpülesi Dedem Korkut bizlere şöyle nasihat etmiştir: 'Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz oğul, halkın içinde bozgunculuk yapan haindir oğul.'

"DÜNE KADAR AK PARTİ'NİN SAFLARINDA OLAN ÇIKARCI"

Düne kadar AK Parti'nin saflarında yer alıp, uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet, bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuzu ifade etmiş.

"DÖNME DOLAP, DEVŞİRME"

Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkârlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.





"BİR DEFA SATAN HER ZAMAN SATAR"

İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan hiç kimsenin Türkiye’nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız. Unutmayınız ki, bir defa satan her zaman satar, kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden, fırsatını bulursa milletine ihanet etmekten de kaçınmaz.

"PARTİNE DOLDURDUĞUN CASUSLARI AÇIKLA"

Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını karışlamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla."

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a sert sözler VİDEO

ALİ BABACAN'IN EKONOMİ YORUMU

Ali Babacan, katıldığı programlarda ekonominin toparlanması için topyekün bir değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Bugün Türkiye’nin ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla düzeltilemez. Şu anda 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirin, mesela Tayyip Bey yapabilir. Bir heyet kurar ve der ki, vallahi billahi ben artık karışmıyorum. Zaten bilmediğimi de anladım. Bu arkadaşlara emanet ediyorum dese yine de bu 10 Nobel ödüllü arkadaşlar Türk ekonomisini düzeltemez.

Niye, çünkü o iktisatçıların ekonomi yönetimine koyduğunuz kişilerin Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki saçmalıklarını düzeltecek halleri yok! O iktisatçıların Türkiye’nin yargı sistemindeki sorunları çözecek halleri yok! Çünkü onlar iktisatçı. Dolaysıyla Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi ancak topyekûn bir bakışla mümkün." ifadelerini kullanmıştı.